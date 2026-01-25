Un corso di autodifesa rappresenta una soluzione concreta per aumentare sicurezza e consapevolezza personale. Sebbene siano presenti da tempo, negli ultimi anni si è osservato un crescente interesse, riflesso anche dalla domanda sempre più articolata. Queste modalità di apprendimento offrono strumenti pratici e utili per affrontare situazioni di rischio, contribuendo a rafforzare la fiducia in sé stessi.

Il corso gratuito di autodifesa “Safe Woman” (donna sicura) è iniziato a Bergamo a ottobre e ha avuto un successo inaspettato. I 220 posti messi a disposizione sono andati esauriti in un quarto d’ora, dice Juri Ambrosioni, che lo gestisce, e così ne sono stati aggiunti 200, finiti altrettanto velocemente, e poi altri 200. Adesso il corso si sta svolgendo in otto classi, tre giorni alla settimana e in tre palestre, una delle quali messa a disposizione dal comune. Nonostante questo sono circa 600 le donne che avrebbero voluto iscriversi ma che non hanno trovato posto. Quello di Bergamo è solo uno dei corsi di autodifesa femminile che vengono offerti sempre più spesso in Italia, e che sono frequentati da gruppi molto eterogenei di donne, anche minorenni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un corso di autodifesa, perché no

Leggi anche: Posti esauriti al corso di autodifesa femminile

Leggi anche: Corso di autodifesa femminile. Al via la seconda edizione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Corso di difesa personale a Trapani a @CasaAthlon

Argomenti discussi: Bologna, corsi di autodifesa nelle scuole: Ragazze, tenete sempre in borsa lo spray al peperoncino; Corso gratuito di autodifesa femminile; Violenza di genere, a Nardò un corso di autodifesa personale; Autodifesa femminile, al via a Piacenza il nuovo corso gratuito.

Brolo: corso di autodifesa femminile come prevenzione e difesa personaleSi è concluso nel Comune di Brolo il corso di autodifesa femminile, promosso dal Comune e realizzato in collaborazione con ... 98zero.com

violenza di genere, parte un corso di autodifesa personaleGiovedì 5 febbraio è in programma la prima lezione del corso gratuito di autodifesa rivolto a tutte le donne interessate a imparare le strategie in caso di attacco personale. Si tratta di una iniziati ... leccesette.it

SUBBIANO. Dal tg di Teletruria servizio centodue subbianotv CORSO AUTODIFESA PERSONALE PER LE DONNE DEL TERRITORIO GRATUITO INIZIO 29 GENNAIO Parte a Subbiano il progetto di autodifesa personale, annunciato durante la giornata Intern - facebook.com facebook