Un corso di autodifesa perché no

Un corso di autodifesa rappresenta una soluzione concreta per aumentare sicurezza e consapevolezza personale. Sebbene siano presenti da tempo, negli ultimi anni si è osservato un crescente interesse, riflesso anche dalla domanda sempre più articolata. Queste modalità di apprendimento offrono strumenti pratici e utili per affrontare situazioni di rischio, contribuendo a rafforzare la fiducia in sé stessi.

Il corso gratuito di autodifesa “Safe Woman” (donna sicura) è iniziato a Bergamo a ottobre e ha avuto un successo inaspettato. I 220 posti messi a disposizione sono andati esauriti in un quarto d’ora, dice Juri Ambrosioni, che lo gestisce, e così ne sono stati aggiunti 200, finiti altrettanto velocemente, e poi altri 200. Adesso il corso si sta svolgendo in otto classi, tre giorni alla settimana e in tre palestre, una delle quali messa a disposizione dal comune. Nonostante questo sono circa 600 le donne che avrebbero voluto iscriversi ma che non hanno trovato posto. Quello di Bergamo è solo uno dei corsi di autodifesa femminile che vengono offerti sempre più spesso in Italia, e che sono frequentati da gruppi molto eterogenei di donne, anche minorenni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

