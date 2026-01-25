Un Bologna da allarme rosso

Il calcio a Bologna attraversa un momento delicato, caratterizzato da decisioni discutibili e risultati insoddisfacenti. La recente ammonizione di Skorupski, considerata eccessiva, evidenzia le criticità di una situazione che richiede attenzione e riflessione. Analizzare gli eventi e le dinamiche che coinvolgono la squadra è fondamentale per comprendere le sfide presenti e individuare possibili soluzioni per il futuro.

Non sappiamo se nell’universo esistano altri posti in cui si pratichi l’arte del calcio. Ma sicuramente il fallo sciagurato di Skorupski non sarebbe da espulsione in nessun pianeta del sistema solare. Solare, però, è anche la crisi del Bologna e ormai non ci sono più alibi che tengano. Una grande squadra deve saper gestire un doppio vantaggio anche se al minuto cinquasette si ritrova in dieci contro undici per un peccato di valutazione (e presunzione) dell’arbitro. Invece il crollo verticale di Marassi è l’ennesimo black-out di un periodo ormai lungo quasi due mesi. Dalla Cremonese al Genoa: un tunnel senza uscita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

