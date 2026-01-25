Tutto il male del mondo sul volto di Giulio Regeni sequestrato e ucciso 10 anni fa La verità giudiziaria in un documentario

Dieci anni dopo il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, un documentario approfondisce la verità giudiziaria e il dolore di una famiglia. In un contesto di ingiustizie e misteri irrisolti, Paola e Claudio Regeni ribadiscono l’importanza di mantenere la dignità umana. Un percorso che invita alla riflessione su un episodio che ha scosso l’Italia e il mondo.

«Nonostante il male che abbiamo conosciuto, vogliamo, dobbiamo restare umani». È una frase che Paola e Claudio Regeni ripetono da molto tempo, e che oggi suona come un manifesto. Oggi – 25 gennaio 2026 – sono dieci anni senza Giulio Regeni, dieci anni di dolore privato trasformato in responsabilità pubblica, di una battaglia che non riguarda più solo un figlio, ma l’idea stessa di giustizia in una democrazia. E questa battaglia prova a raccontarla il nuovo documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, che per la prima volta affida il racconto direttamente alla voce dei genitori del giovane ricercatore e della loro avvocata Alessandra Ballerini.🔗 Leggi su Open.online

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

