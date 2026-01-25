Torna il mitico giubbotto in nylon tecnico Rigorosamente total black per l' inverno 2026 si abbina così

Il giubbotto in nylon tecnico torna per l'inverno 2026, questa volta in versione total black. Versatile e pratico, il bomber si conferma come un elemento essenziale dello street style, combinando funzionalità e semplicità. Ideale per chi cerca un capo che unisca comfort e stile senza eccessi, rappresenta un investimento sobrio per la stagione. Una scelta che si adatta a diverse occasioni, mantenendo un aspetto pulito e moderno.

L e fashioniste chiamano, il bomber tecnico risponde. Da giacca da aviatore a volano dello street style globale, il bomber in nylon ha fatto della funzionalità un'estetica. In tessuto idrorepellente, con polsini elasticizzati e fondo aderente, oggi convince soprattutto in versione total black. E se la sua silhouette non è cambiata poi tanto rispetto a qualche decennio fa, ad aver subito profonde trasformazioni sono gli abbinamenti con cui diventa (ancora) protagonista: le appassionate di moda lo indossano insieme a gonne, abiti e perfino pantaloni da ufficio, riscrivendo le regole.

