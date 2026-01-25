In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Khephren Thuram ha condiviso alcune riflessioni su Antonio Conte, ricordando un commento di suo padre. Thuram ha descritto l'allenatore come una figura di grande personalità, anche durante la sua carriera da calciatore. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sul confronto tra i due, in vista della prossima sfida tra Juventus e Napoli.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Khephren Thuram ha così presentato Juve- Napoli. Le parole di Thuram. Oggi nel Napoli non ci sarà Anguissa, ma incrocerà McTominay: Spalletti le fa studiare i loro video? «No, mai: di nessun giocatore. Al video analizzo i miei movimenti con Michele, un assistente di Spalletti. Alla Juventus ogni minuto è importante, anche quando mangi. In Italia, ad esempio, ho imparato a non mettere il parmigiano sul pesce come in Francia.» Se battete il Napoli andate a meno uno da loro, ma in caso di sconfitta scivolate a sette punti di distanza: è più gasato o impaurito? «Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thuram: «Conte? Papà mi ha detto che era uno di personalità anche da giocatore»

Leggi anche: “Papa Wojtyla mi baciò in fronte e mi chiese di Ylenia. Anche un frate mi ha detto che è ancora viva: se fosse morta lo avrei sentito”: parla Romina Power

Leggi anche: "Mi ha aggredita dal nulla, ha detto che mi avrebbe uccisa": ragazza presa a calci e pugni sul treno da uno sconosciuto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Thuram: Amo la Juve, perché qui conta solo vincere. Spalletti un genio. Io all'Inter? Mai; K. Thuram: Amo la Juve e io mai all’Inter! E non vorrei mio fratello Marcus in bianconero; K. Thuram: Non andrei mai all’Inter. Marcus alla Juve? Ha la sua squadra. E sullo scudetto…; JUVENTUS - Thuram: Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha parlato tanto di Conte, video degli avversari? Analizzo solo i miei.

Thuram sfida il Napoli: Forte, ma noi siamo la Juve! Papà mi ha detto una cosa su ConteIl privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene. Parole meravigliose quelle pronunciate dal centrocampista della ... tuttonapoli.net

Khephren Thuram suona la carica: Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'InterIl privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene. Parole meravigliose quelle pronunciate. tuttomercatoweb.com

#Thuram: «#Conte Papà mi ha detto che era uno di personalità anche da giocatore» Alla Gazzetta: «Il #Napoli è forte, ma siamo la #Juve e qui l’unico pensiero è vincere» https://www.ilnapolista.it/2026/01/thuram-conte-papa-mi-ha-detto-che-era-uno-di-pers - facebook.com facebook

| Thuram: “Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere”. Via Gazzetta x.com