Superlega la Sir parte al rallenty ma riesce a stendere Trento Al PalaBarton termina 3-1

La Sir Safety Conad Perugia ha ottenuto una vittoria in quattro set contro Trento al PalaBarton, mantenendo alta la concentrazione nonostante le assenze importanti di Lavia e Michieletto. La partita, molto attesa, ha visto i padroni di casa affrontare con determinazione, riuscendo a superare i momenti di difficoltà e a conquistare i tre punti in una sfida che ha messo in evidenza la solidità della squadra.

Il pericolo, e anche grosso, era quello di abbassare la tensione. L'Itas Trentino si era presentata a questo attesissimo big match senza elementi chiave del calibro di Lavia e Michieletto, ma la Sir Susa Scai Perugia alla fine non ha perdonato. È stata la classica partita a due facce: se è vero che nel primo set e buona parte del secondo le assenze tra le file degli scudettati non si sono sentite, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il terzo e il quarto, vinti nettamente dai Block Devils. Che possono dunque far gioire i quasi 5000 del PalaBarton per questi tre punti pesantissimi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dove vedere in tv la Superlega 2026 di volley oggi: orari partite 25 gennaio, canali, streamingLa 18ª giornata di Superlega si presenta come uno dei momenti decisivi nella corsa al vertice, con una serie di incroci destinati a pesare in modo ... oasport.it

SuperLega, la capolista Perugia affronta in trasferta CivitanovaIl match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV. it.blastingnews.com

