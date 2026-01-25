Shrinking 3 la recensione | una stagione finale sostanzialmente perfetta

Shrinking 3 si distingue come una stagione finale ben riuscita, offrendo una narrazione equilibrata e riflessiva. Con toni sobri e un approccio realistico, la serie contribuisce a contrastare il cinismo diffuso nella fiction contemporanea. Come Ted Lasso 3, anche questa stagione conferma l’attenzione per temi umani e profondità emotiva, rappresentando un’opzione valida per chi cerca storie autentiche e ben costruite.

Come e anche più di Ted Lasso 3, Shrinking ci regala una stagione finale (?) che è un toccasana contro il cinismo imperante nella fiction americana ed europea. Non sappiamo quali fossero le vostre aspettative su un futuro che, nel frattempo, è diventato il presente. Quello che è certo è che la persona che vi sta parlando ora non si aspettava necessariamente di vivere in un'utopia in cui tutti andavamo d'amore e d'accordo, con la tecnologia capace di cavarci da ogni impiccio e la cosa peggiore che potesse capitarci fosse quella di restare bloccati nel bel mezzo di un piccolo specchio d'acqua col nostro volopattino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

