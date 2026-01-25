Serie A oggi Juventus-Napoli – Diretta

Oggi, domenica 25 gennaio, si disputa la partita tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A. L’incontro si terrà all’Allianz Stadium di Torino e sarà disponibile in diretta streaming e in televisione. Una sfida importante per entrambe le squadre, che si affrontano con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni in classifica.

(Adnkronos) – Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen. Nella prossima gioranta di Serie A, la Juventus sfiderà il Parma al Tardini mentre il Napoli ospiterà la Fiorentina. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Juventus-Napoli accende il weekend: Serie A, calcio internazionale e Serie C in diretta su Sky e NOWQuesto fine settimana propone un ricco calendario di eventi calcistici, tra cui la sfida Juventus-Napoli in Serie A, partite di calcio internazionale e incontri di Serie C.

Leggi anche: Serie A, oggi Juventus-Torino – Diretta

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

JUVENTUS vs NAPOLI in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

Argomenti discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Serie A, oggi Cagliari-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Le possibili scelte di Spalletti: verso il Napoli nel segno della continuità; Serie C | Juventus Next Gen-Ascoli | La partita.

Serie A, vincono Sassuolo e Atalanta. Cade il Bologna, alle 18 Juventus-NapoliContinua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A. Stasera si giocano due big match: alle 18 si sfidano i campioni d'Italia e i bianconeri, mentre alle 20.45 scendono in campo Roma e Milan ... tg24.sky.it

Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVELa Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv. Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per ... corrieredellosport.it

La squadra più FORTE oggi in Serie B - facebook.com facebook

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com