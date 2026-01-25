Scontro tra auto sull’A22 | cinque auto coinvolte traffico bloccato

Oggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente sull’A22, tra i caselli di AlaAvio e Affi, in direzione sud. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti, causando un blocco temporaneo del traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

Brutto incidente oggi, domenica 25 gennaio, lungo l’Autostrada del Brennero, tra i caselli autostradali di AlaAvio e Affi, in direzione sud.Ancora non si conoscono i dettagli delle dinamiche dei fatti né se ci siano o meno persone ferite. Dalle primissime informazioni è emerso che si tratta di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Scontro tra due auto e un furgone sull’A22: nove persone coinvolte, autostrada chiusa verso sud

Leggi anche: Scontro tra auto sull’autostrada: traffico bloccato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Scontro tra auto e moto: ferito un 17enne; Scontro tra auto e camion: muore un ventenne; Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Indagini su un incidente in viale Strasburgo: Un'auto ha travolto una moto ed è fuggita.

Scontro tra due auto sul viadotto della Magliana a Roma. Tra i 5 feriti gravi anche un bambinoQuatro adulti e un bambino feriti in modo grave e trasportati in codice rosso all'ospedale Gemelli. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sul Viadotto della Magliana, a Roma. Sul posto ... rainews.it

Roma, incidente tra due auto sul viadotto della Magliana: 5 feriti gravi, c'è anche un bambinoCinque persone, tra cui un bambino sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sul viadotto della Magliana a Roma. Sono intervenuti i vigili ... msn.com

Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 5 feriti gravi. Tra loro anche un bambino ift.tt/lc4ZoCN x.com

Scontro auto-tir a Napoli, morto 55enne alla guida dell'Opel Corsa - facebook.com facebook