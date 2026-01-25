Roma-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata di Serie A, si disputa oggi, domenica 25 gennaio, allo stadio Olimpico. La sfida tra le due squadre, entrambe in corsa per obiettivi importanti, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. Di seguito, orario, probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire l'incontro.

(Adnkronos) – Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all'Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d'Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. La sfida tra Roma e Milan è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvIl match tra Cagliari e Milan si disputa martedì 30 dicembre all’Unipol Domus, valida per la 18ª giornata di Serie A.

Leggi anche: Milan-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Argomenti discussi: Roma-Milan: orario, dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e perché è i giallorossi sono favoriti; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Roma-Milan DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Roma-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeCon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Roma-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Malen dal 1'Una delle gare più attese del weekend di Serie A è quella tra Roma e Milan, valida per la 22a giornata. All'Olimpico andrà in scena un big match cruciale per la ... ilmessaggero.it

È una domenica importante per le zone alte di classifica: l’Inter osserva interessata Juve-Napoli e Roma-Milan I nerazzurri sicuramente allungheranno in classifica su almeno due delle quattro rivali. Milan e Napoli devono vincere per non perdere altri pu - facebook.com facebook

#RomaMilan nel segno di Ago e Nils La sfida dei mille doppi ex trova in #DiBartolomei e #Liedholm i simboli eterni. Il cuore del Barone diviso a metà, quello del Capitano di sempre spezzato dall’addio alla Capitale Fabrizio Pastore #ASRoma x.com