Roma punta a rinnovare la propria fascia sinistra nell’ultima settimana di mercato. Massara sta lavorando su due possibili operazioni per rafforzare questa zona del campo, con l’obiettivo di migliorare la squadra in vista della prossima stagione. La società si concentra su scelte mirate e strategiche, mantenendo un approccio sobrio e preciso nel percorso di rinforzo del reparto.

La Roma entra nell'ultima settimana di mercato con una priorità chiara: rifondare la fascia sinistra. Il direttore sportivo Frederic Massara lavora per garantire a Gian Piero Gasperini due rinforzi, uno per l'esterno basso e uno per quello alto, dopo un avvio di gennaio che ha già prodotto cambiamenti significativi. Esterno basso: Tsimikas verso l'addio, pista Methalie. Il primo tassello riguarda la corsia arretrata. Bailey ha già salutato, mentre il prestito di Tsimikas è destinato a interrompersi: la Roma ha dato il via libera al rientro al Liverpool, ma solo dopo aver individuato un sostituto.

© Sololaroma.it - Roma, fascia sinistra da rifare: Massara lavora su due colpi

Roma, Massara esce allo scoperto: «Ecco la verità su Raspadori e Zirkzee». Novità sui possibili colpi giallorossiIl direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha condiviso alcune precisazioni sui possibili acquisti di Raspadori e Zirkzee, intervenendo prima della partita contro il Lecce.

