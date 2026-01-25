Robert Eggers ha finito Werwulf | Concluse le riprese del suo horror sul lupo mannaro

Robert Eggers ha completato le riprese di Werwulf, il suo nuovo film horror incentrato sul tema del lupo mannaro. Il progetto, atteso da molti, si propone di offrire una narrazione originale e fedele alle atmosfere inquietanti tipiche dell’autore. Con questa fase conclusa, si apre ora il percorso di post-produzione, in attesa di una futura distribuzione.

Robert Eggers ha ufficialmente concluso le riprese di Werwulf, il suo nuovo e attesissimo progetto che promette di ridefinire il mito del lupo mannaro. Dopo il successo di Nosferatu, il regista torna a esplorare le radici del folklore con un’opera ambientata nell’ Inghilterra del XIII secolo. Il film è stato girato principalmente nel Regno Unito, sfruttando le atmosfere nebbiose e desolate di Dartmoor per ricostruire un Medioevo brutale e iper-realistico. Come da tradizione per Eggers, la pellicola è stata girata in 35mm e vedrà i protagonisti esprimersi in Middle English, garantendo quell’immersione storica che è ormai il marchio di fabbrica dell’autore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

