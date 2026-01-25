Ecco il riepilogo della partita Roma-Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Il match si è concluso con un pareggio 1-1, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito, i dettagli del tabellino e i marcatori, con i dati principali del confronto tra le due squadre.

Il Milan di Massimiliano Allegri esce indenne dallo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini ed arriva a 21 risultati utili consecutivi in campionato: finisce 1-1 lo scontro diretto per la zona Champions. Nel primo tempo, molto meglio i giallorossi, che vanno al tiro varie volte; i rossoneri vengono salvati da un sontuoso Mike Maignan in più di una circostanza. Nella ripresa, il Diavolo sale di tono e, al 62', sul cross di Luka Modric sugli sviluppi di un corner, passa in vantaggio con il colpo di testa di Koni De Winter. Passano pochi minuti, però, e Davide Bartesaghi, in piena area di rigore, intercetta il cross di Zeki Çelik con il braccio largo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Roma-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Leggi anche: Risultati Serie A, Milan-Roma 1-0: tabellino e marcatori | News

Leggi anche: Risultati Serie A, Parma-Milan 2-2: tabellino e marcatori | News

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Serie A: vincono Milan, Roma e Fiorentina. Parma-Genoa 0-0. VIDEO; Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan; Torino-Roma 0-2, risultato finale della partita di Serie A: Malen in gol all'esordio e poi Dybala, gli highlights; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51.

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Adesso il big match Roma-Milan 1-1. LIVE ... tg24.sky.it

Roma-Milan LIVE 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: De Winter non sbaglia, Pellegrini rispondeLa diretta live di Roma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie B, 21a Giornata: risultati, classifica e highlights https://www.antennasud.com/serie-b-21a-giornata-risultati-classifica-e-highlights-2/ - facebook.com facebook