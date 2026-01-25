Ecco i risultati aggiornati della Serie A 202526, con particolare attenzione alla vittoria del Sassuolo sulla Cremonese nella prima partita della domenica. Segui gli sviluppi delle gare e le prestazioni delle squadre italiane, comprese le ultime notizie sull’Inter di Cristian Chivu. Qui troverai un riepilogo chiaro e affidabile degli incontri in tempo reale, per rimanere sempre aggiornato sulle dinamiche del campionato.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la domenica si apre con la vittoria del Sassuolo contro la Cremonese

