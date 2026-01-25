Nella zona di Termini, la polizia ha arrestato una banda di cittadini tunisini coinvolti in recenti rapine. I membri, di età compresa tra 19 e 31 anni, presentano precedenti penali e sono stati identificati per aver utilizzato coltelli durante le azioni criminali. L’intervento ha portato alla loro cattura, contribuendo a rafforzare la sicurezza nel quartiere.

Diciannove anni il più giovane, trentuno il più anziano. Due con precedenti penali, tutti avvezzi a maneggiare coltelli e, se necessario, a usarli perfino contro i loro connazionali. Sono loro i componenti di una banda composta da sei tunisini, fermata dalla polizia di Stato, che vivevano alla giornata di furti, scippi e rapine. Teatro delle imprese, l'Esquilino, il quartiere romano adiacente alla stazione Termini. L'indagine degli uomini del locale Commissariato di polizia, coordinati dalla procura della Repubblica, è scattata il 17 aprile scorso nei pressi di piazza Vittorio. Vittima del branco altri due tunisini, aggrediti a colpi di coltello e di cocci di bottiglia per derubarli dei loro effetti personali, tra cui una catenina d'oro e qualche centinaia di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapine a Termini. La polizia arresta banda di tunisini dal coltello facile

Rapina a Termini con coltello e cocci di bottiglia: arrestati cinque tunisiniAggressione e rapina a Termini: coltello e bottiglia rotta, inseguimento fino a Piazza Vittorio. Arrestati cinque tunisini ... ilquotidianodellazio.it

Roma – Rapina violenta tra Termini e piazza Vittorio: cinque tunisini arrestatiL’azione violenta sarebbe iniziata in via Manin, dove le vittime sono state colpite con un coltello e con cocci di bottiglia, per poi trasformarsi in un vero ... etrurianews.it

Dall’egiziano col machete in stazione ai picchiatori di Termini, passando per aggressioni, rapine e violenze quotidiane: una lunga scia di arresti seguiti da scarcerazioni lampo. A Roma il dato è sconfortante: su dieci fermati, solo uno finisce davvero in carcere. - facebook.com facebook

Raid continui, scelto a caso anche il funzionario ministeriale: non è rapina. Sei i fermati per le violenze a Roma Termini. di @amendolaraf x.com