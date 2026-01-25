Quando la natura dà spettacolo

Con l’approssimarsi di Arte Fiera, la Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli ha inaugurato ieri la mostra monografica dedicata a Adria Santunione. Un’occasione per scoprire il suo percorso artistico e il modo in cui interpreta la natura, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sul suo lavoro. La mostra si inserisce nel contesto di un importante momento espositivo, evidenziando l’attenzione verso artisti che riflettono sulla bellezza del mondo naturale.

Si avvicina il periodo di Arte Fiera e la Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli ieri ha inaugurato la mostra monografica intitolata ' Adria Santunione. Lo spettacolo della natura '. L'esposizione della pittrice e restauratrice di dipinti antichi propone una trentina di opere tra soggetti di nature morte e spettacolari vedute, che generano effetti quasi informali. I dipinti, anche di dimensioni molto grandi, sono tutti oli su tela che raffigurano come la natura, con la sua forza, possa sovrastare l'uomo proponendosi con la vitalità del colore ed immagini oniriche, irreali. La potenza pittorica della Santunione, morta a Pianoro nel 2014, rivela come il grande spettacolo della natura, possa essere racchiuso in un abile cromatismo artistico.

