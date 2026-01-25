Prorogata l' Allerta Meteo Gialla in Campania

La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino alle 18 di lunedì 26 gennaio l’allerta meteo di colore Giallo. La decisione è stata presa per monitorare le condizioni atmosferiche e garantire la sicurezza dei cittadini. Si invita a prestare attenzione alle eventuali allerte e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Restare informati è fondamentale per affrontare eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere presidiati i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Allerta meteo gialla prorogata in Campania Leggi anche: Campania, prorogata l’allerta meteo gialla per temporali Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Proroga allerta meteo in Campania Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, prorogata l'allerta rossa: tutte le misure contro il ciclone Harry; Temporali, prorogata l'allerta meteo in Campania: le previsioni; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Sardegna, confermata allerta rossa con possibile proroga. Allerta meteo gialla prorogata in CampaniaLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio, l'avviso di allerta meteo di colore giallo attualmente in vigore. (ANSA) ... ansa.it Prorogata ancora l’allerta meteo in penisola sorrentino-amalfitanaNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it Allerta meteo in Campania: temporali, mare agitato e collegamenti a rischio Maltempo senza tregua in Campania. L’allerta meteo viene prorogata e si allarga, mentre il mare in tempesta manda in tilt i collegamenti con Ischia e Procida. Ecco cosa sta suc - facebook.com facebook Maltempo in Sardegna, prorogata e ampliata l'allerta per temporali. Temporali e venti forti sino a tutta domanica #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.