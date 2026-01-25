Piuro è triplo campione di sostenibilità
Il Comune di Piuro si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, confermato dai riconoscimenti ottenuti alla 32ª edizione di Comuni Ricicloni a Bergamo. Durante l’evento dello scorso 22 gennaio, Piuro ha ricevuto tre premi da Legambiente Lombardia, confermando la propria attenzione alle pratiche ambientali e alla tutela del territorio. Questi riconoscimenti rappresentano un importante passo avanti nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile nel territorio provinciale.
