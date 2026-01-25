Oroscopo Scorpione 2026 scendi dalla montagne russe dell' amore | coppia dell' anno con il Cancro buco nell' acqua con il Sagittario

L'Oroscopo dello Scorpione per il 2026 invita a ridimensionare le emozioni e a concentrarsi sulla semplicità nei rapporti. Dopo un anno di sfide e tensioni, il focus sarà su un rinnovato equilibrio, in particolare in coppia con il Cancro. Al contrario, le relazioni con Sagittario potrebbero risultare meno fortunate. Un percorso di consapevolezza e di ritorno ai valori essenziali guiderà lo Scorpione verso un anno più sereno e stabile.

