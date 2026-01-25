Oroscopo del 26 Gennaio 2026 Luna in Toro e Mercurio Strategico

Oroscopo del 26 gennaio 2026. Luna in Toro e Mercurio in posizione strategica offrono un quadro stabile e riflessivo. Questa giornata invita a concentrarsi sulle questioni pratiche, con un approccio attento e ponderato. Lettori di RomaDailyNews, ecco l’analisi astrale del giorno, pensata per fornirvi indicazioni chiare e utili nel vostro percorso quotidiano.

Analisi Astrale del Giorno. Benvenuti al primo lunedì dopo il giro di boa di gennaio, lettori di RomaDailyNews. La settimana si apre con la Luna che entra nel segno solido e concreto del Toro, portando una ventata di pragmatismo necessaria per affrontare la ripresa lavorativa. Il trigono tra Mercurio in Capricorno e Urano suggerisce soluzioni brillanti a vecchi problemi logistici. È il giorno ideale per pianificare investimenti o per dare una forma solida a quei sogni nati durante il weekend. Roma si sveglia sotto un cielo che premia chi ha i piedi per terra ma lo sguardo rivolto al futuro. Ariete (21 marzo – 19 aprile).

