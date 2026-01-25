Lucchese - Viareggio | il derbissimo Pirozzi | Ci vorrà grande intensità

Il derby tra Lucchese e Viareggio rappresenta un momento chiave della stagione, con un impatto determinante sulle ambizioni di entrambe le squadre. La partita, in programma a Porta Elisa, richiederà grande intensità e concentrazione. Entrambe le formazioni sono tra le favorite del torneo, con lo Zenith Prato alla finestra, pronto a inserirsi nella lotta. Un esito che potrebbe influenzare significativamente il cammino delle contendenti nel campionato.

Derby spartiacque. Lo abbiamo definito così, ieri, perché, in realtà, il match-clou di oggi, in un " Porta Elisa " colorato solo di rossonero, potrà dire cose molto più attendibili sulle prospettive future di Lucchese e Viareggio, considerate tra le grandi favorite del torneo, con lo Zenith Prato nel ruolo di terzo incomodo. Vigilia rossonera caratterizzata da un Sergio Pirozzi caricatissimo e sempre in vena di regalare simpatiche "pillole" di calcio da vivere con passione, ma anche con il giusto spirito. "E’ un match importante – ha detto in apertura di conferenza stampa il trainer –. Il Viareggio, che ha una grande squadra e un grande allenatore, rispetto a noi, deve recuperare una gara, sulla carta facile, contro il Cenaia e, dunque, è potenzialmente a un punto dalla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

