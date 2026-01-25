Locatelli a Dazn | Critiche? Di me si parla tantissimo ma io ho sempre avuto la fiducia di squadra e società

Manuel Locatelli, intervistato da Dazn, ha commentato le recenti critiche mettendo in evidenza come, nonostante le discussioni pubbliche, abbia sempre goduto della fiducia di squadra e società. Il centrocampista sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e di continuare a lavorare con impegno, riconoscendo il valore della stabilità e della fiducia nel suo percorso professionale.

. Le parole del capitano della Juve. Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo Juve Napoli. Le sue parole. ASSIST – « E’ più importante sicuramente che abbiamo fatto una grandissima vittoria, 3-0 qui in casa nostra contro di loro, è una cosa bella, che ci meritavamo, quindi siamo veramente molto, molto felici ». SALTO A LIVELLO UMANO DEL GRUPPO – « Sì, alla fine adesso è ben riconoscibile la nostra identità, tutti sappiamo quello che dobbiamo fare, poi è chiaro che le vittorie aiutano a creare questo tipo di consapevolezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus–Napoli | Allianz Stadium Calcio d’inizio ore 18:00 all’Allianz Stadium. Dove vederla Diretta TV e streaming su DAZN. Formazioni ufficiali Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildi - facebook.com facebook