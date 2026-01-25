L’abbiamo già fatto Gabriel Garko l’annuncio impensabile a Verissimo | Silvia Toffanin resta senza fiato

Durante la puntata di Verissimo del 25 gennaio, Gabriel Garko ha sorpreso pubblico e conduttrice Silvia Toffanin annunciando di essere già sposato. Una rivelazione inaspettata che ha colto tutti di sorpresa, cambiando le aspettative sulla sua vita personale. L’intervista ha offerto uno sguardo sincero su un aspetto poco noto del protagonista delle fiction italiane.

Nessuno se lo aspettava, nemmeno Silvia Toffanin. Durante Verissimo di domenica 25 gennaio Gabriel Garko lancia la notizia che fa sobbalzare lo studio: il “re delle fiction” non è solo impegnato, è già sposato. Alla domanda sulle nozze risponde con una semplicità disarmante: “ L’abbiamo già fatto “. Poi alza le mani e mostra le fedi, un dettaglio piccolo ma enorme, rimasto nascosto per due anni e tenuto lontano da copertine, rumors e titoloni, con quella calma che disarma. Il motivo di tanta riservatezza è chiaro: per anni la vita privata di Garko è stata raccontata come un copione, tra indiscrezioni, etichette e curiosità spesso invadenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Gabriel Garko si è sposato in segreto: la rivelazione a Verissimo che spiazza Silvia ToffaninGabriel Garko ha annunciato in modo inaspettato il suo matrimonio con Giorgio durante l'intervista a Verissimo.

