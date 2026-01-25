Il primo appuntamento del 2026 di Vinilefronteretro, la rassegna ideata da Gilberto Bisacchi, si svolge domani sera alla Trattoria La Torre di Cesena. L’evento propone un approfondimento sulla vita e la musica di Pino Daniele, figura fondamentale della musica italiana, attraverso le interpretazioni di Max Tarquini e Massimo Buda. Un’occasione per conoscere meglio un artista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale.

Primo appuntamento del 2026 della rassegna Vinilefronteretro, ideata da Gilberto Bisacchi, domani sera, lunedì, alla Trattoria La Torre di Cesena (via San Mauro 1555, San Mauro in Valle) con un’icona della musica pop italiana: Pino Daniele. Dalle 20.30 Max Tarquini canterà e suonerà con la sua chitarra brani famosi e non del cantautore napoletano, mentre Massimo Buda racconterà la vita e la musica di un personaggio che ha inciso profondamente nel rinnovamento musicale, ma anche culturale, di Napoli, partendo dal rock, poi il blues, il soul e funk in seguito, più tanta musica di fusione sia jazz e latina (pure brasiliana, oltreché partenopeamediterranea con incursioni arabeggianti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita e la musica di Pino Daniele con Max Tarquini e Massimo Buda

