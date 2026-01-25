La ripresa al Chiodo Tra lezioni e ascolto Annullato l’open day

Il Chiodo si prepara alla ripresa, tra lezioni e ascolto, dopo l’annullamento dell’open day. I docenti stanno lavorando per garantire un ritorno in aula che favorisca il confronto e la riflessione, riconoscendo le difficoltà di gestire un momento così complesso. L’obiettivo è ripartire in modo responsabile, integrando il rinnovato insegnamento con momenti di analisi collettiva, per affrontare insieme le sfide del presente.

Cercare di ripartire, attraverso dialogo, confronto e riflessione. Non sarà per nulla facile, perchè non esistono protocolli e ricette su come gestire quanto successo, e proprio per questo da giorni al Chiodo i docenti stanno lavorando affinchè il definitivo ritorno a scuola contemperi il riavvio della didattica – laddove possibile – a momenti di analisi collettiva. Venerdì pomeriggio, nell'istituto che è stato teatro della tragica aggressione mortale, si è tenuto un collegio dei docenti presieduto dalla dirigente Gessica Caniparoli. È stata lei, a prendere parola in avvio di riunione per spiegare i motivi di quella "consegna del silenzio" che sta caratterizzando l'intero istituto di via XX settembre e che potrebbe proseguire per altre settimane, alla luce delle ispezioni volute dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, e delle indagini della Procura spezzina che, nei prossimi giorni, vedranno anche alcuni docenti del Chiodo a colloquio con il pm.

