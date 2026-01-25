Juventus-Napoli | orario precedenti e dove vederla in tv

La sfida tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A, si svolge oggi, domenica 25 gennaio, all'Allianz Stadium di Torino. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire questa importante partita. Di seguito, vengono forniti orario, precedenti e dettagli su come vedere l'evento.

(Adnkronos) – Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen. La sfida tra Juventus e Napoli è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Juventus-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa partita tra Juventus e Napoli si svolge oggi allo JStadium alle 18:00.

Leggi anche: Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#calcio #ilalimelli #juventus #napoli #napolijuventus

Argomenti discussi: Juventus-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Juventus-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Benfica, probabili: Miretti trequartista, David confermato.

Juventus-Napoli, il big match che infiamma la Serie APresentazione di Juventus-Napoli del 25 gennaio 2026: orario, TV e streaming, probabili formazioni, precedenti storici e analisi del big match all'Allianz Stadium. lifestyleblog.it

Juventus-Napoli: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streamingJuventus-Napoli, quello che c'è da sapere sulla gara tra bianconeri e azzurri: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streaming. juvelive.it

La domenica che decide la Champions League: Juventus-Napoli e Roma-Milan si giocano lo spareggione - facebook.com facebook

Paolo #Ardoino: “Stasera sarò a vedere #Juventus-Napoli tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà…”. x.com