Juventus Chiellini | En Nesyri? Per noi oggi è una trattativa chiusa

Giorgio Chiellini ha confermato che la Juventus considera conclusa la trattativa per En Nesyri. Dopo aver incontrato il giocatore, la società ha chiarito che non intende procedere con un acquisto a titolo definitivo, dato che il calciatore ha espresso alcuni dubbi sulla formula proposta. La situazione è definita e non ci sono ulteriori sviluppi previsti al momento.

(Adnkronos) – "En Nesyri? La situazione è abbastanza semplice, siamo andati a parlare con il ragazzo che ha espresso alcuni dubbi sulla formula, per noi in questo momento è una trattativa chiusa, non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo”. Lo ha detto Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, a Sky nel prepartita della gara di oggi, domenica 25 gennaio, con il Napoli chiudendo all'arrivo dell'attaccante del Fenerbahce. "Vediamo la prossima settimana se ci saranno altre occasioni, siamo e saremo vigili ma per noi oggi è una trattativa chiusa”, ha aggiunto Chiellini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chiellini a Sky: «En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa, non possiamo acquistarlo a titolo definitivo»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha dichiarato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli che l’acquisto di En-Nesyri è ormai concluso, ma non sarà possibile acquisirlo a titolo definitivo.

