Juventus Carrarese Under 17 0-0 LIVE | primo angolo per i bianconeri Santa Maria ispirato

Segui in tempo reale la partita Juventus Under 17 contro Carrarese, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio a zero, con i bianconeri che hanno ottenuto il primo angolo e Santa Maria protagonista. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti dettagliati sul risultato e i momenti salienti dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: sintesi e moviola. 7? OCCASIONE SANTA MARIA- Cross perfetto di Rigo, una deviazione favorisce Santa Maria che di testa prova a piazzare ma non impensierisce Migliorini 5? PAPI IMPEGNA JAKAB- Grande conclusione dalla distanza del centrocampista, Jakab con la manona spinge in angolo 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 17 0-0 LIVE: primo angolo per i bianconeri, Santa Maria ispirato Juventus Sampdoria Under 17 2-1 LIVE: Santa Maria si riscatta, bianconeri in vantaggio!La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17 si conclude con un risultato di 2-1, grazie alla rimonta dei bianconeri. Leggi anche: Juventus Spezia Under 17 3-0 LIVE: Santa Maria chiude il primo tempo, Corigliano disegna calcio! Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Under 17-16-15 serie A/B - Clamoroso k.o. della Juventus in U16. Doppio 3-0 del Toro alla Carrarese; Under 16 A e B, colpo Reggiana nel Girone A: 2-1 alla Juventus campione in carica; Under 17 Serie A-B – Risultati 15° giornata e classifiche aggiornate; Vittoria al fotofinish per l’Under17: contro il Parma decide Przytarski all’esordio | Juventus Giovanili. Juventus Carrarese Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittor ... juventusnews24.com L’Under 17 a caccia di punti contro la CarraresePrima gara interna stagionale per l’Under 17 della Reggiana. Alle 15, al Meloni di Novellara, la formazione granata ospita la Carrarese nella seconda giornata del campionato di categoria: reduci ... ilrestodelcarlino.it Match Day Juventus U17 vs Carrarese U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 16 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com Parla Max Benfari, grande doppio ex di Carrarese Calcio 1908 e Empoli FC. Sua la storica tripletta alla Juventus il 15 marzo 1996, sua anche la doppietta che 30 anni fa ha deciso l'ultimo derby al Dei Marmi fra azzurri apuani e Empoli. https://www.brandcarrar - facebook.com facebook

