Oggi si gioca Juventus-Napoli, una sfida attesa dai tifosi. Antonio Giordano, sulla Gazzetta, analizza le probabili formazioni, evidenziando la partecipazione di Lukaku, che potrebbe entrare in campo, e le scelte di Spalletti, che si affida a David e Conceicao. Un confronto importante per la classifica e per le strategie delle due squadre.

Oggi è il giorno di Juve- Napoli e Antonio Giordano sulla Gazzetta fa il punto sulle probabili formazioni delle due compagini. Juve-Napoli, come ci arrivano le due squadre. Si legge sulla Gazzetta: Le scelte di Luciano Spalletti dovrebbero premiare la squadra che ha avuto la meglio sul Benfica in Champions durante il secondo tempo. Tradotto: fuori Miretti, dentro Francisco Conceicao, al rientro dal primo minuto dopo l’ultimo contrattempo muscolare patito nella gara con la Roma lo scorso 20 dicembre allo Stadium. E nelle scelte del tecnico toscano c’è anche lo spostamento del jolly McKennie in una posizione più centrale sulla linea d’attacco, alle spalle di David ancora una volta candidato a cominciare la sfida dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli, le ultime di formazione: Lukaku scalpita, stasera potrebbe entrare. Spalletti si affida a David e Conceicao

Leggi anche: Modulo Juve, svolta a sorpresa: Spalletti potrebbe optare per questo sistema tattico, sulla scelta incide il fattore Conceicao! Ultime

Pisa Juve, le ultime di formazione in vista del match contro i nerazzurri: novità su Rugani e Conceicao. Recuperato KoopmeinersIn vista della gara tra Pisa e Juventus, sono emerse alcune novità sulla formazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli, le ultime in vista della Juve: recupera solo Mazzocchi, Lukaku va in panchina; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Giovane, Anguissa e Lukaku; Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare.

Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Giovane, Anguissa e LukakuJuventus e Napoli si sfidano in uno dei due big match del ventiduesimo turno di Serie A assieme a Roma-Milan: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Antonio Conte. goal.com

Napoli, Giovane in panchina già per la Juventus? Le ultime e le alternative di ConteIn casa Napoli è corsa contro il tempo per avere a disposizione Giovane per il match di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 18 ... msn.com

In tanti anni è capitato che il Napoli affrontasse la Juve con un divario enorme tra le due squadre - facebook.com facebook

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com