Juve-Napoli 1-0 fine primo tempo all’Allianz Stadium con i bianconeri avanti con David LIVE

Al termine del primo tempo all’Allianz Stadium, la Juventus conduce 1-0 contro il Napoli grazie a un gol di David. La partita, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, vede entrambe le squadre con alcune assenze, ma il Napoli ha recuperato un elemento importante. La sfida si mantiene equilibrata e aperta, con i bianconeri in vantaggio al riposo.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

