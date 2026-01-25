il musical che mette a nudo i paradossi del successo con ironia e ritmo travolgente

Il musical Tootsie torna nei teatri italiani, portando sul palco un’analisi dei paradossi del successo attraverso un’interpretazione ricca di ironia e ritmo. Dopo il positivo riscontro della stagione precedente, questa produzione di Massimo Romeo Piparo conferma l’interesse per un’opera che invita a riflettere con leggerezza sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e della notorietà.

( a skanews) – Dopo il successo della scorsa stagione, torna nei teatri italiani Tootsie, il musical firmato da Massimo Romeo Piparo. Tratto dal cult del 1982 con Dustin Hoffman, lo spettacolo debutta al Teatro Sistina di Roma, dove resterà fino al 1° febbraio, prima di partire per un lungo tour nazionale. Film biografici: nuovi biopic, musicali, personaggi, attori. guarda le foto A guidare il cast nel doppio e complesso ruolo di Michael Dorsey e Dorothy Michaels è Paolo Conticini. «La parte più difficile è trovare la misura per non essere ridicolo — ha spiegato l’attore — ma ci abbiamo lavorato molto e ora penso di essere una “bella guagliona”». 🔗 Leggi su Iodonna.it

