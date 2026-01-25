I media australiani hanno scherzosamente ribattezzato Jannik Sinner come

Il "Defending Champion" che diventa un fortunato "Defending Crampion". Titoli australiani, diciamo così, un po' velenosi questa mattina con Jannik Sinner, il (bi) campione in carica degli Australian Open che ieri se l’è vista brutta nel terzo turno contro Spizzirri, più per i guai fisici dovuti al caldo (leggasi crampi, da qui "crampion") che per l’avversario. Avversario che l’ha presa con filosofia, dicendo che sì, è vero che lui è abituato a giocare in condizioni peggiori e che ha sorriso un po' quando ha visto applicata la Heat Policy (aveva appena brekkato nel terzo set), ma aggiungendo che Jannik "è un giocatore troppo bravo per dire che lo ha davvero salvato la chiusura del tetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il "Defending Champion" diventa "Defending Crampion": i media australiani pungono Sinner

