Il castagnaccio è un dolce tradizionale della cucina di montagna, preparato con farina di castagne, acqua, olio e uvetta. Ricco di sapori semplici e genuini, rappresenta un esempio di ricetta povera ma ricca di storia e tradizione. Ideale per i mesi più freddi, questo dolce conserva intatto il gusto autentico delle ricette antiche, mantenendo viva la cultura culinaria delle zone montane italiane.

IL CASTAGNACCIO Il grande freddo di questi giorni fa tornare alla ribalta la cucina di montagna con le sue ricette, povere ma belle. Il castagnaccio è un dolce tipico delle zone appenniniche tra la Toscana e l’Emilia-Romagna dove la castagna è sempre stato un frutto facilmente reperibile, costituendo così un alimento fondamentale per la sussistenza della popolazione appenninica più povera. In grado di esaurire un intero menù dall’antipasto al dolce, le castagne sono amate dai nutrizionisti perché assommano alto potere saziante a sali minerali e vitamine del gruppo B e possono soddisfare i palati degli intolleranti al glutine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Castagnaccio. Piatto antico, ricco di golosità

Leggi anche: Oca al forno: il piatto tradizionale per San Martino, ricco di gusto e storia

Leggi anche: Pitirri, il piatto più antico della Sicilia il cui colore richiama le miniere di zolfo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CASTAGNACCIO...il protagonista dell'autunno #Shorts

Argomenti discussi: In Toscana si prepara un’antica torta di pane raffermo a base di brodo e sangue di maiale.

Il Castagnaccio. Piatto antico, ricco di golositàIL CASTAGNACCIO Il grande freddo di questi giorni fa tornare alla ribalta la cucina di montagna con le sue ricette, ... ilrestodelcarlino.it

Il Castagnaccio, piatto tipico dell’AppenninoIl castagnaccio è un dolce tipico delle zone appenniniche tra Toscana e Emilia Romagna, ricco di sali minerali, vitamine del gruppo B e senza glutine. Preparato con farina di castagne, pinoli, uvetta, ... ilrestodelcarlino.it

Domenica 11 Gennaio 2026 Pranzo Domenicale € 22 a persona | Con Dolce (Torta al castagnaccio o Babà) € 24 a persona Lasciati accogliere da un’atmosfera di calma e sapori sinceri. Tra le colline tranquille dei Monti di Eboli nella cornice rustic facebook