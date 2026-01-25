Ecco i pronostici per domenica 25 gennaio, con incontri di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. La giornata sarà caratterizzata da partite decisive, in particolare due scontri diretti in Serie A che potrebbero influenzare la corsa alle posizioni di prestigio in zona Champions League. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio che desiderano analizzare le sfide più rilevanti del fine settimana.

I pronostici di domenica 25 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 Sarà una domenica di Serie A molto importante in cima alla classifica, con in programma non uno bensì due scontri diretti che mettono in palio punti pesanti in zona Champions League. Alle 18:00 si parte con la sfida tra Juventus e Napoli con gli ex Spalletti e Conte pronti a sfidarsi, mentre alle 20:45 la Roma di Gasperini rinforzata dall’arrivo di Malen in attacco se la vedrà con il Milan di Allegri. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di domenica 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Leggi anche: I pronostici di domenica 2 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi anche: I pronostici di domenica 9 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Weekend Soccer Predictions | Premier League Picks | La Liga | Serie A

Argomenti discussi: Pronostici di Serie A | Sassuolo-Cremonese (12.30) | Atalanta-Parma e Genoa-Bologna (15) | Juventus-Napoli (18) | Roma-Milan (20.45) | Domenica 25 gennaio; Segui Juventus-Napoli: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 5/1526 di sabato 24 gennaio 2026; Domenica 18 gennaio Scommesse, pronostici, scommesse sul basket universitario.

Sassuolo-Cremonese, il pronostico: i neroverdi arrivano da tre ko di fila. E Bonazzoli...Pronostico Sassuolo-Cremonese quote analisi statistiche precedenti della 22ª giornata di Serie A in programma domenica alle 12.30 ... gazzetta.it

I pronostici di domenica 18 gennaio: Serie A, Coppa d’Africa, Premier League, Liga e BundesligaI pronostici di domenica 18 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga più la finale di Coppa d'Africa ... ilveggente.it

Domenica affrontiamo il Ginestra fuori casa, per la prima del girone di ritorno! Commenta qui sotto con i tuoi pronostici per il ! #AMALACASTELNUOVESEAMALA #ForzaCastelnuovese #CastelnuoveseCalcio #Totocalcio facebook