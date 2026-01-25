Haydn e Rzewski un recital per due ‘giganti’

La rassegna ‘Il pianoforte contemporaneo’ di Ferrara Musica prosegue con il quarto appuntamento al Ridotto del teatro Comunale, offrendo un recital dedicato a due importanti compositori: Haydn e Rzewski. Un’occasione per ascoltare interpretazioni che esplorano il rapporto tra passato e presente nel repertorio per pianoforte, in un contesto di ascolto attento e raccolto.

La rassegna ‘ Il pianoforte contemporaneo ’ di Ferrara Musica prosegue il suo ciclo con il quarto appuntamento al Ridotto del teatro Comunale. Oggi, con inizio alle 10.30, il pianista Emanuele Arciuli – figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale, tra i massimi interpreti della musica del XX e XXI secolo, con particolare riferimento ai compositori statunitensi – presenterà un recital che accosta due opere assai diverse e staccate da due secoli di storia musicale ma accomunate dalla forma della variazione, in un percorso che esplora da un lato l’eleganza classica e dall’altro la potenza del commento sociale e politico: le Variazioni in fa minore Hob. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

