Giovane saluta e ringrazia l' Hellas | Onorato di aver lavorato con voi

L'Hellas Verona ha ufficialmente comunicato il trasferimento di Giovane al Napoli, a titolo definitivo. Il giovane attaccante brasiliano, dopo aver contribuito alla squadra, ringrazia e si congeda, esprimendo il suo onore nel aver lavorato con l’Hellas. Questo passaggio rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, mentre i tifosi salutano con rispetto un giocatore che ha dato il massimo durante la sua esperienza in Italia.

L'annuncio era atteso ed è arrivato ieri sera, 24 gennaio. L'Hellas Verona ha comunicato ufficialmente di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Giovane. Il calciatore era approdato a Verona lasciando intravedere doti importanti.

