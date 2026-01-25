Giorgia Palmas e Davide Bombardini si sono lasciati dopo alcuni anni di relazione. Le ragioni ufficiali non sono state rese note, ma circolano voci di possibili problemi di fiducia e incomprensioni. La coppia, nota al pubblico fin dai primi anni 2000, ha mantenuto un profilo discreto riguardo alle motivazioni della separazione, preferendo rispettare la propria privacy in un momento di cambiamento.

Agli albori della carriera nel 2004, quando ballava sul bancone di Striscia La Notizia insieme ad Elena Barolo, Giorgia Palmas incontrava Davide Bombardini. I due intraprendono una lunga storia d’amore che inseriscono un altro tassello importante, tra le storiche relazioni velina – calciatore, che all’epoca militava tra le fila della ed ha portato nel 2008 alla nascita di Sofia. Tre anni dopo la showgirl sarda partecipa all ‘Isola Dei Famosi, aggiudicandosi la vittoria ed in seguito la coppia annuncia l’imminente matrimonio ma qualcosa non sembra andare per il verso giusto e la storia si conclude nel 2011 quando comunicano la scelta di entrambi di prendere strade separate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giorgia Palmas, perché è finita con l’ex marito Davide Bombardini? I rumors su un “tradimento”

Leggi anche: Giorgia Palmas prima di Magnini è stata già spostata, perché è finita con l’ex marito Davide Bombardini

Leggi anche: Ballando, Giorgia Palmas difende suo marito Magnini: “Uno sfogo umano” | VIDEO

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti a Verissimo domenica 25 gennaio; Ovunque sarete, noi ci saremo con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Streaming | DAZN IT; Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la nuova casa a Milano: il salotto con camino, la cameretta delle figlie, la cucina scura e il bagno...; Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l’amore oltre le polemiche di Ballando.

Giorgia Palmas a Verissimo con Filippo Magnini, chi è: la carriera televisiva, età, dove vive, i figli, gli ex fidanzati e dove viveGiorgia Palmas è un personaggio televisivo che funziona perché ha due velocità: quella icona pop da Striscia la Notizia (stacchetti, copertine, ... ilmessaggero.it

Quanti mariti ha avuto Giorgia Palmas e chi è il padre della prima figlia? Vita privata della conduttriceGiorgia Palmas si racconta a Verissimo: carriera, famiglia, marito Filippo Magnini e il rapporto con l’ex compagno Davide Bombardini, padre della sua primogenita. tag24.it

Verissimo. Earth, Wind & Fire · September. Amarsi senza mai prendersi troppo sul serio Giorgia Palmas e Filippo Magnini vi aspettano oggi alle 15.30 a #Verissimo - facebook.com facebook