Francesca Lollobrigida, atleta italiana, ha affrontato una stagione difficile a causa di un’infezione virale che ha influito sul suo percorso verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nonostante le sfide, è riuscita a ottenere un argento nella mass start ai Campionati Europei in Polonia, anche se i risultati complessivi sono stati al di sotto delle aspettative. La sua esperienza testimonia le difficoltà di un percorso sportivo segnato da ostacoli inattesi.

Francesca Lollobrigida ha vissuto sin qui una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, restando sempre fuori dal podio nelle varie tappe di Coppa del Mondo e dovendo accontentarsi di un argento nella mass start (con tante big assenti) dei Campionati Europei in Polonia. La stella della Nazionale italiana femminile di speed skating, campionessa mondiale in carica dei 5000 metri, ha dovuto fare i conti purtroppo con un serio problema di salute proprio nella fase più delicata della preparazione perdendo settimane preziose e vedendosi costretta ad inseguire faticosamente la forma ottimale in grande ritardo rispetto alle altre pattinatrici di alto livello in vista delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida: “Un’infezione virale mi ha messo KO nei mesi più importanti, ho pensato anche di smettere”

Leggi anche: Leonard Bundu: “I ragazzi di oggi sono ammorbiditi. Il più bel ricordo con Purdy: mi diceva che ero vecchio, l’ho messo ko”

Leggi anche: Big Mama: «A 13 anni mi tagliavo sulle braccia. Il suicidio? Ci ho pensato. Il bullismo mi ha distrutta, quando oggi entro in una scuola ho paura»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Francesca Lollobrigida, chi è e che legame ha con la grande attrice GinaFrancesca Lollobrigida è una campionessa olimpica e il suo cognome è, sì, quello della famiglia della grande Gina: il legame di parentela ... dilei.it

: Francesca Lollobrigida continua il suo cammino verso le Olimpiadi di Milano-Cortina con determinazione e consapevolezza di chi sa di avere il - facebook.com facebook