Formazioni ufficiali Genoa Bologna le scelte dei tecnici per la gara di Serie A | i dettagli

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa Bologna, scelte dai tecnici De Rossi e Italiano per la 22ª giornata di Serie A 20252026. La partita si svolge oggi alle 15:00, con le formazioni che definiranno l’andamento del match. Di seguito, i dettagli delle scelte tattiche e dei giocatori schierati da entrambe le squadre.

Genoa-Bologna, formazioni ufficiali: fuori Orsolini, Cambiaghi, Castro, Leali e MalinovskyiGENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo, Ekhator. All. De Rossi. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, ... fantacalcio.it

