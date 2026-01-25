Film serie tv romanzi | in Asia esplode il boom delle Girls’ Love

Negli ultimi anni, il panorama culturale asiatico ha assistito a un cambiamento significativo nel modo di rappresentare le relazioni tra donne. Se un tempo le storie Girls’ Love erano considerate una nicchia o un tabù, oggi sono diventate un fenomeno di tendenza, con serie TV e romanzi che contribuiscono a una maggiore visibilità e normalizzazione di queste tematiche. Un’evoluzione che riflette una società sempre più aperta e inclusiva.

Fino a qualche anno fa erano una nicchia, se non un vero e proprio tabù. Oggi le serie Tv queer realizzate in Asia si sono trasformate in prodotti culturali di tendenza. Con la crescente – anche se ancora lenta e graduale – accettazione sociale della comunità Lgbtq+ nel continente, infatti, le opere cinematografiche che rappresentano, esplorano e raccontano esperienze legate a persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender stanno riscontrando un successo clamoroso. C’è un sottogenere, in particolare, che è finito sotto i riflettori internazionali. È conosciuto come Girls’ Love (Gl), un termine usato per lo più in Asia per indicare storie romantiche o sessuali tra donne. 🔗 Leggi su It.insideover.com

