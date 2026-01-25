Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo l’amore oltre le polemiche di Ballando

Oggi, a Verissimo, saranno ospiti Filippo Magnini e Giorgia Palmas, protagonisti di un’intervista di coppia. La loro presenza offre l’opportunità di conoscere meglio la loro storia e il percorso condiviso, al di là delle polemiche di Ballando. Un momento di confronto e sincerità, che permette di approfondire il rapporto tra i due, con un approccio rispettoso e naturale.

(Adnkronos) – Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno ospiti oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un'intervista di coppia. L'ex nuotatore, reduce della partecipazione a Ballando con le stelle, e la showgirl, racconteranno la loro storia d'amore, cominciata nel 2018 a Milano. Il 25 settembre 2020 Magnini e Palmas sono diventati genitori della piccola Mia. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

