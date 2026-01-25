Feller trionfa a Kitzbühel | lo slalom del Ganslern parla austriaco

Manuel Feller si impone nello slalom di Kitzbühel, recuperando posizioni nella seconda manche. La gara, disputata sulla celebre pista Ganslern, vede l’atleta austriaco prevalere su Meillard e Strasser. Un risultato che sottolinea l’importanza del secondo giro e il valore delle performance di Feller nella tradizionale competizione di Coppa del Mondo austriaca.

Manuel Feller recupera tre posizioni nella seconda manche e conquista lo slalom di Coppa del Mondo a Kitzbühel davanti a Meillard e Strasser. Tommaso Sala unico azzurro al traguardo, chiude 21°. Manuel Feller conquista lo slalom maschile di Kitzbühel e firma uno dei successi più prestigiosi della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Sulla pista del Ganslern, una delle più iconiche del Circo Bianco, l’austriaco è autore di una seconda manche magistrale che gli consente di recuperare tre posizioni e di imporsi con il tempo complessivo di 1’40"60, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico di casa.🔗 Leggi su Sportface.it

