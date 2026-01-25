Ecobonus comunicazione ENEA | da quando decorrono i 90 giorni e come evitare di perdere la detrazione

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ENEA ha aperto il portale per la comunicazione degli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2025. A partire dalla data di completamento dei lavori, decorrono i 90 giorni entro cui inviare la documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus. Rispondere tempestivamente ai requisiti di comunicazione è essenziale per non perdere la detrazione fiscale prevista, garantendo così le agevolazioni previste dalla normativa.

Con l'apertura del portale Enea scattano i termini per comunicare gli interventi di risparmio energetico effettuati nel 2025. L'invio va fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ma per chi è in ritardo resta la strada della "remissione in bonis". Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Quali bonus si possono usare nel 2026 per ristrutturare casa. Attenzione all’Ecobonus, entro 90 giorni di tempo la dichiarazione a EneaNel 2026, le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione casa sono soggette a nuove norme stabilite dalla legge di Bilancio 2025.

Leggi anche: Quali sono gli errori da evitare nella comunicazione con le donne?

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Portale ENEA 2026 operativo: al via i dati per Ecobonus e Bonus Casa; Bonus Casa: al via le comunicazioni ENEA per i lavori 2026; Ecobonus, conto alla rovescia per la comunicazione all’Enea: aperto il portale, 90 giorni di tempo; Online il portale ENEA per Ecobonus e bonus casa 2026.

ecobonus comunicazione enea daEcobonus, comunicazione ENEA: da quando decorrono i 90 giorni e come evitare di perdere la detrazioneCon l'apertura del portale Enea scattano i termini per comunicare gli interventi di risparmio energetico effettuati nel 2025 ... fanpage.it

ecobonus comunicazione enea daEcobonus, conto alla rovescia per la comunicazione all’Enea: aperto il portale, 90 giorni di tempoIl termine a partire dalla conclusione dei lavori. Per i ritardatari c’è la remissione in bonis. Tutte le regole ... repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.