Ecobonus comunicazione ENEA | da quando decorrono i 90 giorni e come evitare di perdere la detrazione
L'ENEA ha aperto il portale per la comunicazione degli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2025. A partire dalla data di completamento dei lavori, decorrono i 90 giorni entro cui inviare la documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus. Rispondere tempestivamente ai requisiti di comunicazione è essenziale per non perdere la detrazione fiscale prevista, garantendo così le agevolazioni previste dalla normativa.
Con l'apertura del portale Enea scattano i termini per comunicare gli interventi di risparmio energetico effettuati nel 2025. L'invio va fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ma per chi è in ritardo resta la strada della "remissione in bonis".
Nel 2026, le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione casa sono soggette a nuove norme stabilite dalla legge di Bilancio 2025.
