E Baldelli chiede certezze al Governo

Baldelli richiede al Governo chiarimenti e impegni concreti per il recupero e la valorizzazione della Basilica di Vitruvio. L’obiettivo è garantire interventi tempestivi e sostenibili, in linea con le promesse fatte dal ministro della Cultura. La questione è di grande importanza per preservare un patrimonio storico e culturale di rilevante valore, assicurando attenzione e risorse adeguate per il suo recupero.

"Dare seguito all'impegno del ministro della Cultura per il recupero e la valorizzazione della Basilica di Vitruvio ". Questo il senso dell'interrogazione del parlamentare Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia). "Nel corso della conferenza stampa – ricorda il parlamentare – il ministro ha riconosciuto il valore eccezionale della scoperta e ha anticipato la volontà del Ministero della Cultura di sostenere il recupero archeologico del sito. Con questa interrogazione chiedo che quell'impegno trovi, nei tempi necessari, una definizione e un piano operativo, programmatico e finanziario". "La Basilica di Vitruvio – prosegue Baldelli – non è solo una scoperta di portata scientifica mondiale, ma una straordinaria opportunità di sviluppo culturale, turistico ed economico per Fano e il territorio.

