Dybala pioggia di sondaggi | anche il Como prende informazioni

Negli ultimi giorni, Paulo Dybala ha attirato l'attenzione di diversi club attraverso sondaggi e contatti telefonici. Anche il Como ha manifestato interesse, contribuendo a un movimento di mercato che coinvolge varie squadre. Questa fase di valutazioni evidenzia come il forte interesse per l’attaccante argentino continui a influenzare le dinamiche delle trattative di mercato.

Sondaggi, telefonate, interessamenti trasversali. Attorno a Paulo Dybala il mercato si è mosso eccome. Nelle ultime settimane Monaco, Benfica e anche il Como hanno chiesto informazioni alla Roma sulla situazione della Joya. Un interesse nato in una fase delicata della stagione dell’argentino, quando l’ipotesi di una separazione a gennaio aveva iniziato a circolare negli ambienti di mercato. Qualche tentativo concreto c’è stato, ma la risposta arrivata da Trigoria è stata netta. Per Gian Piero Gasperini, Dybala non si tocca. Il tecnico lo considera centrale nel progetto tecnico al punto da spingere internamente per un prolungamento del contratto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

