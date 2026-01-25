Dramma sulla linea A a Subaugusta | muore travolto dalla metropolitana

Nel pomeriggio del 25 gennaio 2026, sulla linea A della metropolitana a Roma, si è verificato un grave incidente presso la fermata Subaugusta. Un uomo è stato investito da un convoglio e purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per soccorrere e gestire la situazione. L’incidente ha causato disagi e fermate temporanee sulla linea.

Roma, 25 gennaio 2026 – Dramma nel pomeriggio sulla metropolitana di Roma. Intorno alle 15.30 la sala operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra Tuscolano II 12A, insieme al Carro Sollevamenti della Centrale, presso la fermata Subaugusta della linea A, direzione Battistini, per una persona investita da un convoglio della metropolitana. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno operato in collaborazione con i sanitari del 118, che hanno purtroppo constatato il decesso dell'uomo coinvolto. L'intervento si è svolto all'interno dell'area ferroviaria della stazione, dove sono state avviate le procedure di messa in sicurezza e di supporto alle operazioni di soccorso.

