Dramma sulla linea A a Subaugusta | muore travolto dalla metropolitana

Da cdn.ilfaroonline.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 25 gennaio 2026, sulla linea A della metropolitana a Roma, si è verificato un grave incidente presso la fermata Subaugusta. Un uomo è stato investito da un convoglio e purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per soccorrere e gestire la situazione. L’incidente ha causato disagi e fermate temporanee sulla linea.

Roma, 25 gennaio 2026 – Dramma nel pomeriggio sulla metropolitana di Roma. Intorno alle 15.30 la sala operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra Tuscolano II 12A, insieme al Carro Sollevamenti della Centrale, presso la fermata Subaugusta della linea A, direzione Battistini, per una persona investita da un convoglio della metropolitana. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno operato in collaborazione con i sanitari del 118, che hanno purtroppo constatato il decesso dell’uomo coinvolto. L’intervento si è svolto all’interno dell’area ferroviaria della stazione, dove sono state avviate le procedure di messa in sicurezza e di supporto alle operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Eav, in servizio un nuovo treno sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa

Leggi anche: Metropolitana, chiuse le fermate di Rho Fiera e Pero per lavori sulla linea 1: orari e bus sostitutivi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Diamanti, il dramma corale di Ferzan Özpetek sulla forza della sorellanza; Dramma sul Makalu: morto Phurba Ongel Sherpa, disperso Abolfazl Gozali; Dramma a Fregene, cade dalla scala durante la potatura: giardiniere in codice rosso; I piedi di Mendy sul rigore di Brahim Diaz e l'ignoranza della regola: perché non era da ripetere.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.