Dopo la pioggia condizioni in miglioramento | sarà una domenica di nuvole

Dopo le precipitazioni delle ultime ore, le condizioni meteo sulla Lombardia stanno migliorando. Il minimo depressionario sul Mediterraneo si sta spostando, portando via le piogge e lasciando spazio a una giornata caratterizzata da nuvole. La domenica si presenta quindi con tempo stabile, anche se ancora coperto, offrendo un miglioramento rispetto alle condizioni precedenti.

Il minimo depressionario sul Mediterraneo, responsabile del peggioramento del tempo sul nord Italia, lascia definitivamente la Lombardia, dopo aver portato precipitazioni la scorsa notte e questa mattina. Ci attende pertanto un temporaneo miglioramento del tempo per la giornata di lunedì. Martedì nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, che produrrà i maggiori effetti nella giornata di domenica. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. Domenica 25 gennaio 2026 Tempo Previsto: al mattino ancora molto nuvoloso con residue nubi basse in pianura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

