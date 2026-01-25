Cultura dell’infanzia Le iniziative dei nidi

A Città di Castello, i nidi aprono le porte alla comunità per promuovere una cultura dell’infanzia basata sulla partecipazione e sull’inclusione. Queste iniziative mirano a coinvolgere famiglie, educatori e cittadini in un dialogo condiviso, valorizzando il ruolo dei servizi educativi come strumenti di crescita e socializzazione per i più piccoli. Un passo importante verso un approccio più aperto e partecipato alla cura e all’educazione dei bambini.

CITTÀ DI CASTELLO I nidi aprono alla comunità per una nuova cultura dell’infanzia e della partecipazione. L’obiettivo è diffondere una cultura dell’infanzia che parta dai primi mesi di vita, contribuendo a sedimentare una solida coscienza civica. Cuore pulsante di questa strategia sono i comitati di gestione dei nidi comunali, organismi composti da genitori, personale educativo, addetti alla cucina e rappresentanti del territorio, che collaborano per qualificare il servizio e rispondere alle reali esigenze dei bambini. "E’ una scuola che si apre al territorio per trasformarsi in esperienza condivisa che coinvolge attivamente le famiglie e la comunità nella crescita dei più piccoli": a Città di Castello la partecipazione delle realtà locali si è rivelata particolarmente preziosa, portando alla nascita di iniziative che uniscono generazioni e quartieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

