Città più vivibili e sicure 242mila euro per due progetti di sicurezza | quali e dove sono

Sono stati approvati venti accordi di programma per migliorare la sicurezza urbana e prevenire la criminalità, coinvolgendo vari Comuni e Unioni. Con un investimento complessivo superiore a 2,5 milioni di euro, sono stati destinati 242.000 euro a due progetti specifici. Questi interventi mirano a rendere le città più vivibili e sicure, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza sul territorio.

Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. E di questi, due sono nel Ferrarese, per un totale di 242mila euro. La Regione Emilia-Romagna continua a investire nei progetti di.

