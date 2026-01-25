Cesare Previti a Report | Da ministro della Giustizia farei le stesse cose che sta facendo Nordio La clip in anteprima

Cesare Previti interviene su Report, in onda domenica 25 gennaio alle 20.30 su Rai3, affermando di condividere le scelte di Nordio come ministro della Giustizia. La puntata approfondisce temi legati alla giustizia e alle recenti decisioni politiche, offrendo un’analisi equilibrata degli eventi e delle posizioni espresse. Un appuntamento importante per comprendere le dinamiche e le prospettive attuali nel settore giudiziario italiano.

Torna in prima serata su Rai3, domenica 25 gennaio alle ore 20.30, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Nella clip in anteprima, uno stralcio dell’intervista di Luca Bertazzoni all’ex avvocato di Silvio Berlusconi, Cesare Previti (e ministro della Difesa nel governo Berlusconi I). “Come avrei risolto il problema della giustizia? Se fossi stato ministro, avrei fatto le stesse cose che sta facendo ora Carlo Nordio ” ha detto Previti riferendosi alla riforma della giustizia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni e approvata dal Parlamento alla fine dello scorso anno. Di seguito, l’elenco dei servizi che andranno in onda stasera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

